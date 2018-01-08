نشارك في استطلاع المنسف عبر صفحة الفيسبوك التابعة لـ "يوغورت تنوﭬـا" ويمكننا أن نربح وجبة منسف مدلّلة ليوم الجمعة، حتى البيت!

شارك حتى اليوم آلاف المصوّتين في استطلاع المنسف من يوغورت تنوﭬـا ملك الطاولة! وقد أجاب المشاركون على السؤال الأول كيف برأيكم يتم تناول الأكلة التقليدية والمفضلة، مع يوغورت تنوﭬـا من الـﭽـلن أم مطبوخ؟ تعتقد الأغلبية أن يوغورت تنوﭬـا المطبوخ مفضّل على اليوغورت من الـﭽـلن.

عائلة فشافشة شاركت في الاستطلاع وفازت بمنسف لذيذ ومدلل مع يوغورت تنوﭬـا ملك الطاولة. وقد تم توصيل المنسف إلى بيت العائلة لوجبة يوم الجمعة العائلية، اللذيذة والمميزة.

أنتم مدعوون للمشاركة وللتصويت على السؤال الجديد" متى تضعون المكسّرات على المنسف؟" حتى الآن يعتقد الأغلبية ان المكسرات توضع قبل صب يوغورت تنوﭬـا. هل لديكم رأي آخر؟ ندعوكم إلى المشاركة والتصويت.

تطرح أسبوعيًا أسئلة جديدة على صفحة الفيسبوك ويمكن للمشاركين في الاستطلاع ممن يجيبون عبر الصفحة الفوز بوجبة منسف ساخنة ولذيذة والتي ستصلهم حتى البيت لوجبة ممتعة ولذيذة أيام الجمعة بمشاركة كل أفراد العائلة!

تعالوا لتصوّتوا وتؤثّروا في استطلاع المنسف الأكبر من يوغورت تنوﭬـا ملك الطاولة!

ع.ع.