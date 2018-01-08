اندلاع حريقين في اللد

وصل الى موقع العرب بيان من كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي، جاء فيه: "اندلعت عدة حرائق فجر اليوم في اللد بعضها في بنايات سكنية حيث اشتعلت النيران في مداخل المباني وطواقم عديدة من لواء المركز عملت على انقاذ عالقين واخلاء هذه المباني جراء الدخان الكثيف الى جانب اصابة شخص إثر استنشاق الدخان. وفي نفس الوقت اشتعلت النيران في عدد من السيارات وطواقم اخرى عملت على اخماد الحريق الذي الحق اضرارا بأكثر من 15 سيارة. هذا ويتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذه الحرائق بما في ذلك امكانية اضرام النيران بشكل متعمد"، وفقا للبيان.