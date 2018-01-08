اغلاق
اغلاق
أخبار محليات اندلاع حريقين في اللد والحاق أضرار لأكثر من 15 سيارة

أخبار

مدن الساحل اندلاع حريقين في اللد والحاق أضرار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اندلاع حريقين في اللد والحاق أضرار لأكثر من 15 سيارة

كايد ظاهر:

في نفس الوقت اشتعلت النيران في عدد من السيارات وطواقم اخرى عملت على اخماد الحريق الذي الحق اضرارا بأكثر من 15 سيارة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-08 07:29:53 A A

وصل الى موقع العرب بيان من كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي، جاء فيه: "اندلعت عدة حرائق فجر اليوم في اللد بعضها في بنايات سكنية حيث اشتعلت النيران في مداخل المباني وطواقم عديدة من لواء المركز عملت على انقاذ عالقين واخلاء هذه المباني جراء الدخان الكثيف الى جانب اصابة شخص إثر استنشاق الدخان. وفي نفس الوقت اشتعلت النيران في عدد من السيارات وطواقم اخرى عملت على اخماد الحريق الذي الحق اضرارا بأكثر من 15 سيارة. هذا ويتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذه الحرائق بما في ذلك امكانية اضرام النيران بشكل متعمد"، وفقا للبيان.


واضاف البيان: "اندلع حريق في مبنى في شارع دافيد باروخ، وحريق في مبنى آخر في شارع دافيد هميلخ، واندلع حريق في شارع رؤفين روبين في غرفة اسطوانات الغاز، واشتعلت النيران بخمس سيارات في شارع حطيفات يفتاح، كما واشتعلت النيران بأرب سيارات في شارع الفعال"، وفقا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تمرين إغاثة وإنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية | [2600 قراءة]
2 أسطورةُ الدّمِ والسّراب: صالح أحمد | [2600 قراءة]
3 الحراك المهلاوي المعارض لتكريم نتنياهو: ندعو لطي صفحة | [2600 قراءة]
4 تطبيقات يمكنك الاعتماد عليها في 2018 | [2600 قراءة]
5 اعتقال شابين من رهط واللد بشبهة التجارة بالمخدرات | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كيف تحمين طفلك من نزلات البرد في الشتاء؟ | [0 مشاركة]
2 لائحة اتهام ضد شاب من يافا تل أبيب بالسرقة | [0 مشاركة]
3 12 قتيلا بتحطم طائرة سياحية في كوستاريكا | [0 مشاركة]
4 اعتقال مشتبهين من الناصرة بمهاجمة شابين | [0 مشاركة]
5 يارا تشعل مسرح أبو ظبي ليلة رأس السنة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab