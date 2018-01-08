اندلاع حريقين في اللد والحاق أضرار لأكثر من 15 سيارة

كايد ظاهر:

في نفس الوقت اشتعلت النيران في عدد من السيارات وطواقم اخرى عملت على اخماد الحريق الذي الحق اضرارا بأكثر من 15 سيارة

وصل الى موقع العرب بيان من كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي، جاء فيه: "اندلعت عدة حرائق فجر اليوم في اللد بعضها في بنايات سكنية حيث اشتعلت النيران في مداخل المباني وطواقم عديدة من لواء المركز عملت على انقاذ عالقين واخلاء هذه المباني جراء الدخان الكثيف الى جانب اصابة شخص إثر استنشاق الدخان. وفي نفس الوقت اشتعلت النيران في عدد من السيارات وطواقم اخرى عملت على اخماد الحريق الذي الحق اضرارا بأكثر من 15 سيارة. هذا ويتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذه الحرائق بما في ذلك امكانية اضرام النيران بشكل متعمد"، وفقا للبيان.



واضاف البيان: "اندلع حريق في مبنى في شارع دافيد باروخ، وحريق في مبنى آخر في شارع دافيد هميلخ، واندلع حريق في شارع رؤفين روبين في غرفة اسطوانات الغاز، واشتعلت النيران بخمس سيارات في شارع حطيفات يفتاح، كما واشتعلت النيران بأرب سيارات في شارع الفعال"، وفقا للبيان.