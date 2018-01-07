يوم دراسي ناجح ومتميز لقسم الرياضة بلدية عرابة

شارك في البرنامج 75 معلم تربية بدنية ومدرب يعملون ضمن برنامج الفرق والمشاريع الرياضية المختلفة في بلدية عرابة

ضمن برنامج بلدية عرابة قسم الرياضة وجمعية هبوعيل لتطوير الرياضة أقيم يوم دراسي في موضوع التنمية البشرية وكذلك لتكريم اللاعبين والأهالي المتميزون في نتائجهم وعطائهم على مدار السنة.

شارك في البرنامج 75 معلم تربية بدنية ومدرب يعملون ضمن برنامج الفرق والمشاريع الرياضية المختلفة في بلدية عرابة قسم الرياضة والنوادي الرياضية المدرسية والجمعيات المختلفة في مجال الرياضة من القطاع العام والخاص وذلك بحضور كل من السادة،علي عاصله رئيس البلدية،حسين الصح الحج عضو البلدية رئيس لجنة الرياضة،محمد نصار مدير قسم الرياضة،حاتم ياسين المدير العام للبلدية،حسن بدارنه مسؤول الأمن والأمان في البلدية ومشاركة 75 مدرب ومدربة في جميع فروع الرياضة المختلفة من القطاع العام والخاص من خلال عرافة ً متميزة للبرنامج من قبل المعلمة ومركزة مشروع رياضةً من أجل الحياة نعمة علي وزملاءها وزميلاتها من المدربات والمدربين اللذين عملوا معاً من أجل إنجاح برنامج اليوم الدراسي.

أفتتح البرنامج من قبل مدير قسم الرياضة واللذي أكد أن قسم الرياضة يعمل من خلال برنامج وتخطيط رياضي مستقبلي حتى سنة 2040 نعمل من خلاله على تطوير البنى التحتيه من ملاعب وقاعات رياضية وأجهزة متطوره لصالح الفرق والنوادي الرياضية بدعم من وزارة الرياضة،التوتو وبلدية عرابة إضافةً إلى تنظيم الأيام الدراسية لهدف دعم شخصية ومعرفة وإدراك المدربين لقدراتهم من أجل الوصول إلى النجومية والتميز من خلال دورات الإستكمال في موضوع التنمية البشرية ومواضيع خلاقةً أخرى.

تلاه رئيس البلدية علي عاصله واللذي عدد الإنجازات اللتي تم تحقيقها لصالح الفرق الرياضية والنوادي الرياضية من تحصيل الميزانيات لبناء الملاعب والقاعات الرياضية وشراء وتجهيز غرفة اللياقة البدنية الحديثة لصالح طلاب مدرسة إبن خلدون وفرق هبوعيل الرياضية.

أما فقرة تكريم الأبطال والأهالي المتميزون فكانت على النحو التالي:

تكريم الملاكم البطل من نوادي الكفوف الذهبية عرابة أحمد النحلة نصار،على تميزه وفوزه ببطولات محلية ودولية.

تكريم المدرب البطل من نوادي الكفوف الذهبية عرابة معتصم بدارنه،لتميزه على المستوى المحلي والدولي.

تكريم السيد سعيد خليل عوض نصار،على تميزه ومرافقته لفرق كرة القدم النسائية على مدار الموسم الرياضي.

تكريم السيد رامي محمد البطاطا،على تميزه ومرافقته لفرق كرة الطائرة على مدار الموسم الرياضي.

تكريم السيدة ختام سعده على تميزها ومرافقتها لأبنائها وبناتها،في فرق كرة السلة على مدار الموسم الرياضي.

بعدها جاء دور المحاضر الضيف د.أحمد أسدي واللذي قدم محاضرةً قيمةً ومعبرةً في مجال التنمية البشرية تحت عنوان "السماء ليست هي الحدود" واللتي حفز من خلالها جمهور المدربين بأهمية التحضير،التدريب،

والإستمرار في المحاولة حتى النصر وتحقيق الأهداف.

من الجدير ذكره أن المحاضرة نالت إعجاب الحضور وطالبوا مدير قسم الرياضة بتقديم المزيد منها.

بعدها مباشرة تم تلخيص اليوم الدراسي وتقديم

الشكر لجميع من كان له دور في إنجاح اليوم الدراسي من مسؤولين ومدربين.

مع إنتهاء البرنامج،تم دعوة جميع من حضر لتناول وجبة عشاء في مطعم خيمة القمر.