اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات كفرقرع: اطلاق النار على بناية المجلس المحلي يلحق اضرارا مادية

أخبار

وادي عارة كفرقرع: اطلاق النار على بناية المجلس المحلي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كفرقرع: اطلاق النار على بناية المجلس المحلي يلحق اضرارا مادية

  الشرطة باشرت التحقيق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-07 21:15:38 A A

قام مجهولون مساء الاحد، باطلاق النار باتجاه بناية المجلس المحلي في بلدة كفرقرع، دون وقوع اصابات سوى بعض الاضرار. ووصلت الى المكان قوات كبيرة من الشرطة والتي باشرت التحقيق.هذا وفي اتصال مع ابراهيم ابوعطا المتحدث باسم  مجلس محلي كفرقرع أكد صحة المعلومات مشيرا الى ان الحادث أدى الى أضرار بالمدخل الرئيسي للمجلس المحلي بموازاة مباشرة الشرطة التحقيق بالحادث.

هذا وفي اتصال مع ابراهيم ابوعطا المتحدث باسم مجلس محلي كفرقرع أكد صحة المعلومات مشيرا الى أن "الحادث أدى الى أضرار بالمدخل الرئيسي للمجلس المحلي بموازاة مباشرة الشرطة التحقيق في الحادث".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تمرين إغاثة وإنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية | [2600 قراءة]
2 أسطورةُ الدّمِ والسّراب: صالح أحمد | [2600 قراءة]
3 الحراك المهلاوي المعارض لتكريم نتنياهو: ندعو لطي صفحة | [2600 قراءة]
4 تطبيقات يمكنك الاعتماد عليها في 2018 | [2600 قراءة]
5 اعتقال شابين من رهط واللد بشبهة التجارة بالمخدرات | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كيف تحمين طفلك من نزلات البرد في الشتاء؟ | [0 مشاركة]
2 لائحة اتهام ضد شاب من يافا تل أبيب بالسرقة | [0 مشاركة]
3 12 قتيلا بتحطم طائرة سياحية في كوستاريكا | [0 مشاركة]
4 اعتقال مشتبهين من الناصرة بمهاجمة شابين | [0 مشاركة]
5 يارا تشعل مسرح أبو ظبي ليلة رأس السنة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab