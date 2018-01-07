كفرقرع: اطلاق النار على بناية المجلس المحلي يلحق اضرارا مادية

الشرطة باشرت التحقيق

قام مجهولون مساء الاحد، باطلاق النار باتجاه بناية المجلس المحلي في بلدة كفرقرع، دون وقوع اصابات سوى بعض الاضرار. ووصلت الى المكان قوات كبيرة من الشرطة والتي باشرت التحقيق.هذا وفي اتصال مع ابراهيم ابوعطا المتحدث باسم مجلس محلي كفرقرع أكد صحة المعلومات مشيرا الى ان الحادث أدى الى أضرار بالمدخل الرئيسي للمجلس المحلي بموازاة مباشرة الشرطة التحقيق بالحادث.

هذا وفي اتصال مع ابراهيم ابوعطا المتحدث باسم مجلس محلي كفرقرع أكد صحة المعلومات مشيرا الى أن "الحادث أدى الى أضرار بالمدخل الرئيسي للمجلس المحلي بموازاة مباشرة الشرطة التحقيق في الحادث".