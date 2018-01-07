شابة (23 عامًا): لم أحب خطيبي كما ادّعوا كي يقنعوني به!

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الرسالة كالتالي:

ساعدوني بليييييز! أنا مشكلتي بلشت من لما اجوا ناس عنا عالبيت يتقدمولي وأهلي وافقوا لأنّه الشاب مهندس وعيلتهن منيحة، انا ما طقته لما أجا عنا! بس أهلي ضلوا وراي تنهن أقنعوني وقالولي انه رح ييجي يوم وأصير أحبه كتير، ومرق تقريبا 6 أشهر بعد الخطبة وانا مش طايقته ومش حاببته وبديش اياه! شو أساوي؟؟



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