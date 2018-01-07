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مجتمع قصة من الحياة شابة (23 عامًا): لم أحب خطيبي كما ادّعوا كي يقنعوني به!

مجتمع

شابة (23 عامًا): لم أحب خطيبي
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شابة (23 عامًا): لم أحب خطيبي كما ادّعوا كي يقنعوني به!

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-10 07:43:05 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

ساعدوني بليييييز! أنا مشكلتي بلشت من لما اجوا ناس عنا عالبيت يتقدمولي وأهلي وافقوا لأنّه الشاب مهندس وعيلتهن منيحة، انا ما طقته لما أجا عنا! بس أهلي ضلوا وراي تنهن أقنعوني وقالولي انه رح ييجي يوم وأصير أحبه كتير، ومرق تقريبا 6 أشهر بعد الخطبة وانا مش طايقته ومش حاببته وبديش اياه! شو أساوي؟؟


صورة توضيحيّة

 

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