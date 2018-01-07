جولة سياحية مصوّرة في إيران

عاصمة ايران هي مدينة طهران، والعملة الرسمية في ايران هي الريال الايراني

تتميّز ايران باتساع رقعتها الجغرافية واحتوائها على اهم المواقع الاثرية في العالم اضافة الى غناها بالاماكن الطبيعية الساحرة، لذلك تعتبر واحدة من أهم وجهات السياحة العالمية. وتقع ايران في القارة الآسيوية حيث يحدها من الغرب العراق ولها حدود مع تركيا في الشمال الغربي، يحدها من الشمال كل من تركمانستان واذربيجان وبحر القزوين، ومن الغرب كل من افغانستان وباكستان أما الجنوب فحدها الخليج العربي.





عاصمة ايران هي مدينة طهران، والعملة الرسمية في ايران هي الريال الايراني. أمّا أفضل وقت لزيارة ايران هي الفترة من ابريل إلى يوليو، والمدة الكافية للسياحة في ايران وزيارة اهم اماكنها السياحية هي 10 ايام الى اسبوعين.

أجمل المناطق السياحية في ايران

السياحة في طهران

طهران العاصمة الايرانية واحدى اجمل مدن ايران السياحية حيث تحتضن مجموعة من اهم المعالم السياحية في البلاد وهي الوجهة الاولى للسياح عند زيارتهم ايران.

السياحة في مشهد

تعد مدينة مشهر من اشهر مدن ايران ومن اهم وجهات السياحة في ايران لاسيّما ذات الطابع الديني لما تضمه من اماكن ذات أهمية دينية كالمساجد والمراقد والاضرحة الى جانب المتاحف الدينية. من اهم الاماكن السياحية في ايران مشهد نذكر: مسجد كوهرشاد، حرم الامام الرضا وحديقة حيوان وكيل آباد

السياحة في شمال ايران

تعتبر المناطق الشمالية من اجمل وجهات السياحة في ايران حيث تتميز تلك المواقع بجمال طبيعتها التي تتنوع مابين السهول والانهار والمرتفعات كما انها تتمتع بمناخ جميل يجعلها ملاذاً لسكّان المناطق الجنوبية في ايام الحر. ومن اهم المناطق السياحية في شمال ايران ، قرية كلاردشت ذات الطبيعة الجميلة ومدينة جالوس التي تتمتع بطبيعة ساحرة وتضم مجموعة من مواقع الجذب السياحية كالشلالات والبحيرات والقصور كما انها تحوي منتجعاً للتزلج.

السياحة في اصفهان

اصفهان من المدن الايرانية الهامة تقع على نهر زاينده رود وتضم مجموعة كبيرة من المواقع السياحية أهمها، القصر الملكي، مسجد الشاه عباس، جسر بولي خاجو، ساحة نقش جهان غيرها من معالم السياحة في ايران.