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اكتشفوا معنا روستوك الألمانية
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اكتشفوا معنا مدينة روستوك الألمانية

تعتبر جامعة روستوك هي ثالث أقدم جامعة في ألمانيا بعد جامعتي هايدلبرغ ولايبتزغ.

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-01-09 07:23:49 A A

دليل العرب.كوم السياحي يطير بكم اليوم إلى ألمانيا، لنعرّفكم على واحدة من أكبر وأجمل مدنها، روستوك، وهي مدينة وميناء بحري تقع في شمال ألمانيا على مصب نهر فارنوف على بحر البلطيق.

تعد أكبر مدن ولاية ميكلينبورغ-فوربومرن، إحدى ولايات ألمانيا الستة عشرة. ويبلغ عدد سكان روستوك  حوالي 230,000 ألف نسمة. تمّ بناء الميناء بين أعوام 1957 - 1960. كانت أهم ميناء في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) حتى اتحاد الألمانيتين عام 1990. بها أقدم جامعة في شمال أوروبا، حيث يعود تاريخها إلى عام 1419. هذا، وتعتبر جامعة روستوك هي ثالث أقدم جامعة في ألمانيا بعد جامعتي هايدلبرغ ولايبتزغ. 

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