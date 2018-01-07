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سيارات

كيف تمت تسمية سيارات بورش؟
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كيف تمت تسمية سيارات بورش وما هو معناه؟

جاء اسم بورش ذاته من كلمة بوريس، والتي تأتي من اسم Bogoris التركي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-07 14:03:45 A A

أصدرت بورش فيديو قصير عبر القناة الرسمية لها عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب يشرح معنى اسم شركتها وما هو مصدره.. حيث تم تسمية الشركة على اسم مؤسسها فيرديناند بورش، عندما أسس شركة Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH في 1931 لخدمات الاستشارات الهندسية.

وقد جاء اسم بورش ذاته من كلمة بوريس، والتي تأتي من اسم Bogoris التركي، بمعنى ذئب أو الفهد الثلجي.. ويُذكر أن مؤسس الشركة بورش عمل كمدير لقسم التصميم في شركة أوسترو دايملر في عام 1906، قبل ترقيته لمدير عام عقب عشرة أعوام وتركه للشركة في 1923 بسبب خلافات حول تطوير الموديلات المستقبلية.. وفي عام 1929، انضم بورش إلى شركة شتير للسيارات، قبل تركه للشركة أيضا وعودته لشتوتجارت لتأسيس شركته الخاصة.. والباقي كما يقولون هو تاريخ معروف.

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