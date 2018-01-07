ماسك الموز لبشرة ناعمة كبشرة الاطفال

من المعروف أنّ استخدام الموز في الخلطات التجميلية يعطي لمعانا صحيّا ونعومة رائعة للبشرة، لذلك يستخدم في غالبية الوصفات الطبيعية المنزلية، ومن لموز يمكن اختراع عدد غير نهائي من الوصفات، سنقدّم لك اليوم هذا الماسك المكون من الموز والذي سيمنحك النضارة والإشراق والنعومة كبشرة الأطفال.



صورة توضيحيّة



ماسك الموز:

يتلاءم هذا الماسك مع كلّ أنواع البشرة ويساهم بإعادة النضارة الصحيّة إلى بشرتك كما أنّك ستلاحظين إختفاء النمش تدريجياً. فاهرسي نصف موزة مع 4 حبوب من جيل الفيتامين E، وطبّقي الخليط على وجهك لمدّة 30 دقيقة. في النهاية قومي بنزع هذا الماسك اللزج بواسطة فوطة مبلله بالمياه الدافئة.