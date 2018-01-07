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شباب وصبايا جمالك سيدتي ماسك لتجديد خلايا البشرة الجافة

شباب وصبايا

ماسك لتجديد خلايا البشرة الجافة
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ماسك لتجديد خلايا البشرة الجافة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-07 14:13:03 A A

بسبب حالة الطقس وظروف طبيعية أخرى، أو منها عدم غسل البشرة بشكل جيد، كلها أسباب تؤدّي إلى جفاف البشرة وإعطائها مظهرا غير مشرق وغير حيوي، لذلك نقدّم لك عزيزتي ماسك البابايا والذي يساعدك في التخلص من الجفاف ويمنحك الحيوية اللازمة.


صورة توضيحيّة

قطّعي نصف البابايا واطحنيها جيّداً لتحصلي على عجينة متماسكة ومتجانسة، ثمّ إخلطيها مع ملعقتين من زيت الزيتون. إتركيها على بشرة وجهك بعد الإنتهاء من مدّها لمدّة 15 دقيقة. قومي بهذه العملية مرّة في الأسبوع. وستلاحظين الفرق بعد استعمال 4 مرات.

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