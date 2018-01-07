لمريض السكري.. إليك هذه الأطعمة

من الصعب جداً على مريض السكري الالتزام بنظام غذائي معيّن يساعده في محاربة مرضه وضرورة مراقبة نوعية الطعام الذي يتناوله ونسبته. لذلك سنعرفكممن موقع العرب على أطعمة ينصح بتناولها لمرضى السكري.



صورة توضيحيّة



أولا: القرفة-

كشفت دراسة طبية حديثة أن إضافة نصف ملعقة من القرفة إلى النظام الغذائي اليومي، يجعل الخلايا أكثر استجابة للأنسولين. وأشارت هذه الدراسة الى أن تناول القرفة على مدى 40 يوماً ساهم في انخفاض نسبة السكر في الدم.

ثانيًا: الفاصولياء السوداء-

ينصح خبراء الصحة مرضى السكري بضرورة تناول الفاصولياء السوداء، في وجبات الفطور والغداء، المليئة بالألياف والبروتين التي تساهم في خفض نسبة السكر في الدم.

ثالثًا: الأفوكادو-

من المعروف أنه ينصح مرضى السكري بتناول فاكهة الأفوكادو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة مع انخفاض محتوى السكر مقارنة بغيرها من الفاكهة، وبالتالي يمكنها أن تساهم في الحد من مستويات الكوليسترول في الدم وإبطاء عملية امتصاص السكريات الأخرى.

رابعًا: خلّ التفاح-

الخل يساعد الجسم على إدارة مستويات السكر في الدم. فيمكن تناول ملعقة/ ملعقتين من الخل قبل كل وجبة يوميا.