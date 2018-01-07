مولود العقرب: يبدو عليه التماسك من الخارج لكنه متأجج العواطف من داخله

مولود برج العقرب: هو الاكثر قوة وصلابة، ويبدو عليه الهدوء والتماسك من الخارج ولكنه متأجج العواطف والمشاعر من الداخل، هو كالبركان الثائر تحت سطح البحر، من يتعامل معه بذكاء يكون قادرا على اكتشاف القوة والاندفاع والجاذبية الكامنة في شخصيته.



صورة توضيحيّة

في اللقاءات الاجتماعية تجد العقرب وقورا ولبقا ويبعث السرور في النفوس، كما ويميل العقرب في حياته الى العزلة، لكن من يعرفه جيدا يدرك حبه في مراقبة الأحداث عن بعد، ومن ناحية أخرى مواليد العقرب حساسون وينقادون لمشاعرهم بسهولة، ما يجعلهم عرضة لجرح المشاعربسهولة. العقرب هو صديق رائع، وموهوب جدا ويجد ضالته في وظائف عديدة. العقرب انسان مفطور على حدة الذكاء والانفعال في ذات الوقت وقهره صعب في غالب الأحيان.