مي حريري توثّق بالفيديو لحظة احتراق شعرها

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري فيديو لها عبر صفحتها على الفيسبوك أثناء تناولها الطعام. وبينما تقوم مي حريري بالحديث إلى جمهورها، اشتعلت النيران في شعرها.

وأسرعت مي حريري لإطفاء النيران المشتعلة في شعرها وساعدها أحد موظفي المطعم الذي كانت تجلس فيه. وكتب أدمن صفحة مي حريري الرسمية على موقع فيسبوك إنه وعد مي بألا ينشر الفيديو لكنه يعرف جيدا أنها تحب جمهورها جدا ولذلك لم تنتبه إلى النيران في أثناء حديثها إليهم.