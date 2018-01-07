اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي مي حريري توثّق بالفيديو لحظة احتراق شعرها

فنانين

مي حريري توثّق بالفيديو لحظة احتراق شعرها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مي حريري توثّق بالفيديو لحظة احتراق شعرها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-07 18:03:42 A A

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري فيديو لها عبر صفحتها على الفيسبوك أثناء تناولها الطعام. وبينما تقوم مي حريري بالحديث إلى جمهورها، اشتعلت النيران في شعرها.

وأسرعت مي حريري لإطفاء النيران المشتعلة في شعرها وساعدها أحد موظفي المطعم الذي كانت تجلس فيه. وكتب أدمن صفحة مي حريري الرسمية على موقع فيسبوك إنه وعد مي بألا ينشر الفيديو لكنه يعرف جيدا أنها تحب جمهورها جدا ولذلك لم تنتبه إلى النيران في أثناء حديثها إليهم.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تمرين إغاثة وإنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية | [2600 قراءة]
2 هناك شخص ما ينافقك للحصول على ما يريده | [2600 قراءة]
3 كن ذكيًا ولطيفًا ولا تفسد علاقاتك | [2600 قراءة]
4 الحراك المهلاوي المعارض لتكريم نتنياهو: ندعو لطي صفحة | [2600 قراءة]
5 انحراف شاحنة عن مسارها يسفر عن حادث قرب طبريا | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض لضم أومتيتي | [0 مشاركة]
2 فتيات يافة الناصرة بكرة القدم يفزن على مجدالكروم | [0 مشاركة]
3 واتس آب يعود للعمل بعد قرابة الساعة من التوقف | [0 مشاركة]
4 ايران على صفيح ساخن : اعتقالات بالجملة والسلطات تهدد | [0 مشاركة]
5 حزب الليكود يقر ضم الضفة الغربية الى اسرائيل | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab