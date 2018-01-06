يافة الناصرة: تشييع جثمان الشاب سامر عواد بمشاركة واسعة

تسود بلدة يافة الناصرة اجواء من الحزن الشديد على فراق المرحوم

جرى مساء السبت، تشييع جثمان الشاب سامر عواد (33 عاما) من يافة الناصرة، وذلك بعد مقتله طعنا فجر يوم الجمعة. وشارك في الجنازة جماهير غفيرة من اهالي المنطقة. وتسود بلدة يافة الناصرة اجواء من الحزن الشديد على فراق المرحوم، مستنكرين ظواهر العنف والقتل في البلدات العربية.

الشاب المرحوم سامر عواد