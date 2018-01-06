دونالد ترامب ردًّا على كتاب مايكل وولف: أنا عبقري ومتزن جدا

ترامب:

كتاب مليء بالأكاذيب

مايكل وولف:

أعتقد أن أحد المؤثرات المثيرة للكتاب حتى الآن مؤثر واضح جدًّا، يتمثل في حكاية الإمبراطور العاري

بعد العاصفة التي أثارها كتاب مايكل وولف الذي يحمل اسم الغضب والنار، والذي كشف فيه الكاتب الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن بعض "فضائح" ترامب كما أسماها.



دونالد ترامب

خرج ترامب ليرد على جميع الادعاءات الموجودة في الكتاب، حيث قال في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في الواقع، طوال حياتي، كانت أفضل صفاتي الاستقرار العقلي، واعتباري ذكيا حقا.. انتقلت من رجل أعمال ناجح جدا، إلى نجم تلفزيوني... إلى رئيس الولايات المتحدة (في أول ترشّح). أعتقد أن ذلك من شأنه أن يؤهلني إلى أن أكون ذكيّا بل وعبقريا... عبقريا متّزنا جدا". وكان قد صرّح ترامب يوم أمس بأنّ: "هذا الكتاب مليء بالأكاذيب".



ومن جانبه قال المؤلف مايكل وولف: "إنّ ما كشفه الكتاب سيضع حداً على الأرجح لبقاء ترامب في المنصب". وأضاف وولف: "إنّ ما خلص إليه كتابه من أن ترامب ليس كفؤاً لتولي الرئاسة أصبح رأياً يزداد انتشارًا". وتابع: "أعتقد أن أحد المؤثرات المثيرة للكتاب حتى الآن مؤثر واضح جدًّا، يتمثل في حكاية "الإمبراطور العاري"، وهي حكاية تراثية تشير إلى أن الحقيقة واضحة للجميع، حتى وإن أخفوا علمهم بها، إذ لا يرتدي الإمبراطور شيئاً، لكن الكل يتكتم الأمر خوفاً من أن يظن الآخرون أنهم حمقى أغبياء. وقال وولف "القصة التي أرويها تبدو وكأنها تصور الرئاسة بطريقة تدل على أنه لا يستطيع أداء مهمته".





مايكل وولف