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أخبار محليات البعنة: عقد راية الصلح بين افراد من عائلة حصارمة بعد مقتل 6 أشخاص

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الشاغور البعنة: عقد راية الصلح بين افراد من عائلة حصارمة
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البعنة: عقد راية الصلح بين افراد من عائلة حصارمة بعد مقتل 6 أشخاص

 تكونت لجنة الصلح من الشيخ هاشم عبد الرحمن، والشيخ مالك الحريري وزياد ابو جارور وناصر الحريري ولطيف ابو لطيف، ومروان فراج ومحمود شيابنة

من محاسن ناصر: مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-06 18:04:11 A A

في يوم تجلّت فيه أسمى معاني الصفح والعفو والخير والتسامح، عقدت السبت، راية الصلح بين ابناء المرحوم علي حصارمة وابناء المرحوم احمد مطلق حصارمة من بلدة البعنة، وذلك بعد مقتل 6 اشخاص واصابة اخرين خلال السنوات الماضية .، وعلى إثر هذه الجرائم قامت لجنة الصلح بعقد راية الصلح بين العائلتين، بحضور شخصيات اجتماعية واعتبارية ورؤساء سلطات محلية ووجهاء من أهالي البلدة والمنطقة . وتكونت لجنة الصلح من الشيخ هاشم عبد الرحمن، والشيخ مالك الحريري وزياد ابو جارور وناصر الحريري ولطيف ابو لطيف، ومروان فراج ومحمود شيابنة .

 

والتقت العائلتان في قاعة قصر الباشا بأجواء عمّتها الألفة والمحبة والتصافح، وقد افتتح اللقاء بكلمات شكر للعائلتين بعد التجاوب مع الصلح لإرضاء الله ولعقد راية السلام والأمان والخير والعفو ولتكون فاتحة خير بين الجميع .

وشملت مراسيم الصلح كلمات، لأعضاء لجنة الصلح ومندوبين عن العائلتين والذي أكّدوا "أنّ هذا يوم مبارك للجميع بعد عقد الصلح بين العائلتين وازالة البغضاء. وهذا اليوم انتظره الجميع بعد تلك الساعات العصيبة التي مرت والتي كانت مفاجئة لنا جميعا، واليوم علينا أن نداوي الجرح الذي حصل وهذا لا يكون الا بصفاء النية، صدقها والعزيمة، وأن تكون صفحة وقد طويت الى الأبد". وأكدوا ايضا على "أهمية نبذ العنف في مجتمعنا العربي واللجوء الى لغة الحوار والابتعاد عن هذه الظواهر والتي تعود فقط بالألم على الجميع".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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