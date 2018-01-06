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فنانين فن عربي من هي شبيهة وفاء الكيلاني التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي؟

فنانين

من هي شبيهة وفاء الكيلاني؟
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من هي شبيهة وفاء الكيلاني التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي؟

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-06 18:25:38 A A

من خلف كواليس برنامج ديو النجوم، والتي أطلت فيه ملكة المسرح النجمة ميريام فارس، نشرت فارس عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام صورة لها برفقة خبيرة التجميل التي تعتمدها في اغلب إطلالاتها اللبنانية باتريسيا ريغا.


وفاء الكيلاني

وانهالت التعليقات أسفل الصورة من قبل متابعي ومحبي ميريام الذين أعربوا عن الشبة الكبير بين خبيرة التجميل والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، حتى منهم من ظنّ انّها بالفعل وفاء الكيلاني.


باتريسيا ريغا

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