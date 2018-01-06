عزيزتي الزوجة: هل تعانين من عناد زوجك؟ هذا المقال لك.. تابعي!

العند هو صفة سلبية غير محبذ وجودها، ولكن هناك العديد من الزوجات اللاتي يعانين من عند أزواجهن، سنقدّم لكم عزيزاتنا الزوجات أهم النصائح عبر موقع العرب للتعامل مع الزوج العنيد.. تاعبي معنا!



صورة توضيحيّة

الحوار: يُعتبَر أسلوب الحوار مع الزوج أحد أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار؛ حيث يجب أن يكون الأسلوب هادئاً ومريحاً؛ وذلك من أجل الحرص على عدم زيادة حدّة الخلاف.

الحرص على عدم الابتعاد: يحب الرجل المرأة القوية التي تعامله دون تذلُّل، ولهذا يجب على الزوجة الحذر من الابتعاد عن زوجها في حالة الخلاف؛ لأن ذلك الأمر سوف يولّد الجفاء، وسوف يجعل قلب الزوج قاسياً، فيصبح من الصعب المصالحة.

تقبل الآخر: يجب على الزوجة تقبُّل طباع الزوج وعدم إيصال مشاعر عدم الرضا إليه، بل يجب التركيز على المزايا الأخرى مع احتواء الزوج.

الحب والعطف: يجب على الزوجة أن تغمر زوجها بالحب والعطف والحنان؛ وذلك لأنّ الرجل الذي يشعر بذلك سوف تكون من أولوياته سعادة زوجته ولو كانت على حساب سعادته هو.

ترك مساحة من الحرية: يُحبّ الرجال الحصول على مساحة من الحرية في حياتهم، ولهذا يجب على الزوجة إعطاء الزوج مساحة خاصة من أجل أن ينفرد بها مع نفسه أو مع أصدقائه.

المصارحة بالمشاعر: يجب أن تصارح الزوجة زوجها بأنّ عناده يؤثر على العلاقة الزوجية بشكل سلبي. تجنب أسباب العناد: يجب على الزوجة الابتعاد قدر المستطاع عن الأمور التي تزيد من عناد الزوج، وأن تتصرّف بذكاء من أجل تجنُّب حدوث النزاعات.

التعامل بروح التسامح: يجب على الزوجة التسامح ونسيان المواقف السلبية؛ وذلك من أجل أن تسير الحياة بين الزوجين بأمان واستقرار