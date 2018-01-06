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مطبخ

حضّري معكرونة بيني بالسبانخ..صحتين
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حضّري معكرونة بيني بالسبانخ..صحتين

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-01-07 14:24:08 A A

المقادير
 - معكرونة : عبوة (معكرونة بيننيه القمح الكامل، أو غيرها من المعكرونة بحجم وشكل صغير)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، ومفروم)
- الثوم : فصّان (مفروم)
- البندورة الكرزية : كوب ونصف
- مرق دجاج : ثلاث أرباع الكوب (خالي من الدهون)
- السبانخ : حزمة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- جبن فيتا : نصف كوب (مفتت)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
 1. تسلق مكرونة وفقا للإرشادات على العبوة، دون الملح والزيت.

2. وفي الوقت نفسه، يسخن زيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة وكبيرة على نار متوسطة الحرارة. يضاف البصل مع التحريك لمدة 4 دقائق. يضاف الثوم ويستمر التحريك لمدة 30 ثانية. ثم تضاف الطماطم والمرق. يطهى مدة 5 دقائق أو حتى تطرى الطماطم ويقل السائل. باستخدام ملعقة خشبية تهرس الطماطم بلطف. ببطء يضاف السبانخ أو الجرجير ويحرك لدقائق أو حتى تذبل الأوراق.

3. تصفى مكرونة . وفي وعاء، تخلط مكرونة مع صلصة البندورة والسبانخ. يتبل بالملح والفلفل ويزين بالجبن.

 

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