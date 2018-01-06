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أخبار عربية وعالمية الجبير: السعودية والدول العربية ستعترف بإسرائيل بمجرد التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين

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الجبير: السعودية والدول العربية ستعترف بإسرائيل
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الجبير: السعودية والدول العربية ستعترف بإسرائيل بمجرد التوصل إلى حل دائم مع الفلسطينيين

الجبير:

الرياض عارضت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" لأنه يتنافى مع مبدأ عدم تحديد المكانة النهائية للمدينة قبل التوصل إلى اتفاق دائم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-06 23:58:24 A A

 كشف عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أن الدول العربية والإسلامية، ستعترف "بإسرائيل" بمجرد التوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.وأشار الجبير في مقابلة قناة فرنسية الليلة الماضية إلى أن خمساً وخمسين دولة، قد اتخذت قراراً بذلك خلال مؤتمر في البحرين، وأن هناك مصالح مشتركة للسعودية و"إسرائيل" إلا أنه بسبب انعدام العلاقات بين البلدين حال دون تمكن الحديث عن محور أمريكي سعودي مصري "إسرائيلي" في المواجهة مع إيران.

 

عادل الجبير - رويترز

وأضاف الجبير، أن الرياض عارضت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" لأنه يتنافى مع مبدأ عدم تحديد المكانة النهائية للمدينة قبل التوصل إلى اتفاق دائم.

 

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