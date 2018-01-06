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اخبار السينما اخبار السينما فيلم الأنيميشن الكوميدي Coco يحصد 551 مليون دولار حول العالم

اخبار السينما

Coco يحصد 551 مليون دولار حول العالم
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فيلم الأنيميشن الكوميدي Coco يحصد 551 مليون دولار حول العالم

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-06 18:25:38 A A

واصل فيلم الأنيميشن الكوميدى Coco المنافسة بشباك التذاكر العالمي خلال أسبوعه السادس، حاصدًا إيرادات بلغت 551 مليون دولار أمريكي، بعد عرضه في أكثر من 3.987 سينما حول العالم، منذ طرحه يوم الأربعاء الموافق 22 تشرين الثاني 2017.


أحد ابطال الفيلم

الفيلم ينتمي الى فئة الخيال والمغامرات، وهو من إنتاج أستوديوهات بوينا فيستا السينمائية، وإعداد وتأليف أدريان مولينا، وإخراج لي اونكريتش، ويشارك في الأداء الصوتي لشخصياته عدد من النجوم أبرزهم، بنجامين برات، جايل جارسيا برنال، ريني فيكتور، أنتوني جونزاليس.

 

قصة الفيلم تدور فى إطار من الكوميديا والإثارة حول صبى يدعى "كوكو" يبلغ من العمر 12 عامًا، لديه شغف وولع بالعزف على الجيتار، وينطلق فى مغامرة غريبة تتعلق بلغز ما منذ قرن من الزمان، لكنه يفاجأ خلالها بوجوده فى عالم الأموات. 

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