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اولاد حزازير حروة صعبة للشطار.. مين عرف الجواب؟

اولاد

حروة صعبة لشطار العرب.. عرفتوها؟
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حروة صعبة للشطار.. مين عرف الجواب؟

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-06 13:42:28 A A

متى تستطيع وضع الماء في الغربال؟ 


صورة توضيحيّة

 

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