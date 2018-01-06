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حروة صعبة لشطار العرب.. عرفتوها؟
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حروة صعبة للشطار.. مين عرف الجواب؟
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-06 13:42:28
A
A
متى تستطيع وضع الماء في الغربال؟
صورة توضيحيّة
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