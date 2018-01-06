اغلاق
اغلاق
مجتمع قصة من الحياة شابة (24 عامًا): أهلي يرفضون حبيبي لأنّ مستوى عائلته المادى أقل منا

مجتمع

شابة (24 عامًا): أهلي يرفضون حبيبي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شابة (24 عامًا): أهلي يرفضون حبيبي لأنّ مستوى عائلته المادى أقل منا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-06 13:42:54 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

انا  شابة عمري 24 عاما أنا أحب شاب، وهو اقترح علي أن يحضر أهله ليتقدم لي بشكل رسمي، فرحتي كانت كبيرة جدا، وعندما طرحت الموضوع على أهلي رفضوا الفكرة بعد أن عرفوا أنّ مستواه المادي أقل من مستوانا، أنا لا أريد شخصا آخر هو شخص عصاميومتعلم وبنى نفسه بنفسه ويعمل بجد، وأنا أحب هذه النوعية من الرجال، ولكن أهلي يحبون المظاهر! ماذا أفعل ساعدوني! 


صورة توضيحيّة

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: وفاة عصام أنور سعيد عباس | [5200 قراءة]
2 حيفا: اصابة شاب (28 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن | [2600 قراءة]
3 شفاعمرو: اقتحام محل للهدايا من قبل عدة مجهولين واشعال النيران به | [2600 قراءة]
4 إندلاع حريق داخل محل لبيع الأزهار في ترشيحا | [2600 قراءة]
5 مصادر: اعتقال 11 أميرًا سعوديًا | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 ملخص مردود الفرق العربية في الدرجة الثانية | [0 مشاركة]
2 مصرع رجل (73 عاما) بحادث طرق بين حافلة وسيارة | [0 مشاركة]
3 اصابة فتاة بجراح متوسطة اثر سقوطها عن علو | [0 مشاركة]
4 إيران: مقتل 5 متظاهرين بإطلاق نار حي من قبل الحرس الثوري | [0 مشاركة]
5 طمرة: طعن شاب بسبب موقف سيارة قرب مطعم | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab