شابة (24 عامًا): أهلي يرفضون حبيبي لأنّ مستوى عائلته المادى أقل منا

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

انا شابة عمري 24 عاما أنا أحب شاب، وهو اقترح علي أن يحضر أهله ليتقدم لي بشكل رسمي، فرحتي كانت كبيرة جدا، وعندما طرحت الموضوع على أهلي رفضوا الفكرة بعد أن عرفوا أنّ مستواه المادي أقل من مستوانا، أنا لا أريد شخصا آخر هو شخص عصاميومتعلم وبنى نفسه بنفسه ويعمل بجد، وأنا أحب هذه النوعية من الرجال، ولكن أهلي يحبون المظاهر! ماذا أفعل ساعدوني!



صورة توضيحيّة