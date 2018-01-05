اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية رومانيا تضع حدا للتكهنات وتؤكد: لن ننقل سفارتنا الى مدينة القدس

أخبار

رومانيا تضع حدا للتكهنات وتؤكد: لن ننقل سفارتنا الى القدس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رومانيا تضع حدا للتكهنات وتؤكد: لن ننقل سفارتنا الى مدينة القدس

عرض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس موقف بلاده عبر اتصال هاتفي اجراه معه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-06 07:37:57 A A

  وضعت رومانيا الجمعة حدا للتكهنات حول احتمال نقل سفارتها في اسرائيل الى القدس، واكدت ان وضع المدينة المقدسة "يجب ان يتقرر عبر اتفاق مباشر" بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وعرض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس موقف بلاده عبر اتصال هاتفي اجراه معه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، حسب ما اعلنت الرئاسة الرومانية في بيان.وجاء في البيان ان نتنياهو شكر خلال الاتصال رومانيا على امتناعها عن التصويت في نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي خلال تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.

واعلن الرئيس الروماني ان "وضع القدس يمثل موضوعا اساسيا في مفاوضات السلام، ولا بد من حسمه عبر اتفاق مباشر بين الطرفين" ليتبنى بذلك الموقف الرسمي للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.وكانت نائبة وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي هوتوفلي اعلنت في نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي ان اسرائيل على اتصال بـ "عشر دول على الاقل" لنقل سفاراتها الى القدس.ولم تذكر المسؤولة الاسرائيلية اسماء، الا ان الاذاعة العامة اوردت نقلا عن مصادر دبلوماسية محلية، ان رومانيا بين الدول التي يمكن ان تنقل سفارتها الى القدس.واضافة الى الولايات المتحدة اعلنت غواتيمالا عزمها على نقل سفارتها الى القدس.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 برطعة: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشاب عمر خالد كبها | [3900 قراءة]
2 سقوط شجرة في عسفيا | [2600 قراءة]
3 غرق شوارع في باقة الغربية بسبب مياه الأمطار | [2600 قراءة]
4 عاصفة جوية تضرب البلاد: سقوط أشجار وغرق سيارات | [2600 قراءة]
5 غرق شارع 5614 في المثلث الجنوبي | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قصة القنفذ الذي لم يعرف النوم! | [0 مشاركة]
2 قصتنا للحلوين: الست فرفورة | [0 مشاركة]
3 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
4 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
5 جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab