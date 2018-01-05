برطعة: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشاب عمر خالد كبها ضحية حادث الطرق

انطلق موكب الجنازة من بيت المرحوم ومن ثم الصلاة عليه في مسجد برطعة ومن ثم الى مثواه الاخير بمقبرة القرية

شارك اهالي برطعة وسائر بلدات وادي عارة بجنازة المرحوم الشاب عمر خالد كبها (19 عامًا) ضحية حادث الطرق الدامي الذي وقع مساء أمس الخميس عند مفرق برطعة.



الشاب المرحوم عمر كبها

هذا وقد انطلق موكب الجنازة من بيت المرحوم ومن ثم الصلاة عليه في مسجد برطعة ومن ثم الى مثواه الاخير بمقبرة القرية وسط الم كل من شارك بالجنازة.

تصوير: حسن مسليماني