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أخبار محليات برطعة: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشاب عمر خالد كبها ضحية حادث الطرق

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وادي عارة برطعة: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشاب عمر خالد كبها
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برطعة: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشاب عمر خالد كبها ضحية حادث الطرق

انطلق موكب الجنازة من بيت المرحوم ومن ثم الصلاة عليه في مسجد برطعة ومن ثم الى مثواه الاخير بمقبرة القرية

من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-05 17:54:52 A A

شارك اهالي برطعة وسائر بلدات وادي عارة بجنازة المرحوم الشاب عمر خالد كبها (19 عامًا) ضحية حادث الطرق الدامي الذي وقع مساء أمس الخميس عند مفرق برطعة.


الشاب المرحوم عمر كبها

هذا وقد انطلق موكب الجنازة من بيت المرحوم ومن ثم الصلاة عليه في مسجد برطعة ومن ثم الى مثواه الاخير بمقبرة القرية وسط الم كل من شارك بالجنازة. 

تصوير: حسن مسليماني

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