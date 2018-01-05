شباب بصمات الخير في باقة يتطوعون لحماية السكان من الفيضانات

شباب بصمات الخير رغم الطقس البارد والأمطار الغزيرة، خرجوا للتطوع يوم امس الخميس واليوم الجمعة، وتقوم بالتجوال في انحاء المدينة لتنظيف عبارات صرف مياه الأمطار

تواصلت مسيرة التطوع لدى شباب بصمات الخير في باقة الغربية، التي من خلالها يضحي الشبان بوقتهم الخاص في سبيل مبادرات تطوعية يحتذى بها.



خلال التطوع

شباب بصمات الخير رغم الطقس البارد والأمطار الغزيرة، خرجوا للتطوع يوم امس الخميس واليوم الجمعة، وتقوم بالتجوال في انحاء المدينة لتنظيف عبارات صرف مياه الأمطار من الاوساخ، ذلك لمنع حدوث فيضانات. سكان المدينة اثنوا على هذه الخطوات الرائعة التي تنمي حب العطاء والإنتماء.