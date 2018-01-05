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أخبار محليات هريش من الناصرة: منزلي في الحي الشرقي غرق بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي

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الناصرة والقضاء غرق منزل في الناصرة بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي
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هريش من الناصرة: منزلي في الحي الشرقي غرق بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي

محمد هريش من الناصرة: 

غرق منزلي الموجود في الحي الشرقي بسبب انسداد في قنوات الصرف الصحي في الحي الشرقي، الأمر الذي أسفر عن أضرار في ممتلكات المنزل وفي الأثاث

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-05 17:54:52 A A

بسبب مياه الأمطار الغزيرة وهطول كمية كبيرة من المياه في مدينة الناصرة، أسفرت بعضها عن أضرار في ممتلكات بعض المنازل بسبب دخول المياه إليها.

هذا وتوجه إلينا المواطن محمد هريش (59 عامًا) من الناصرة الذي قال: "غرق منزلي الموجود في الحي الشرقي بسبب انسداد في قنوات الصرف الصحي في الحي الشرقي، الأمر الذي أسفر عن أضرار في ممتلكات المنزل وفي الأثاث، وقد هبّت مجموعة كبيرة من سكان الحي إلى المنزل لمساعدتنا في إخراج المياه من الداخل".

وأضاف: "هذه كارثة حلّت على المنزل، والسبب في غرق المنزل هو عن معالجة قنوات الصرف الصحي التي لم تعد تستطيع استقبال المزيد من المياه، ما أدّى إلى عودتها عن طريق الأنابيب إلى المنزل، على المسؤولين أن يعالجوا هذا الموضوع بشكل سريع، وهذه ليست المرة الأولى، هدفنا من النشر هو الوصول إلى الجهات المهنية والقادرة على التغيير كي لا يتكرر هذا الأمر".

وأنهى كلامه قائلًا: "كان من المفترض على الجهات المسؤولة أن تتهيأ للعاصفة ولما قد تلحقه من أضرار بالذات وأنّه تمّ الإعلان المسبق عنها قبل قدومها" كما قال.

 

 

 

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