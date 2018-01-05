مجلس كفرمندا يقر ميزانية 2018 بقيمة 124 مليون شيكل

مجلس كفرمندا:

51% من الميزانية خصصت للتربية والتعليم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس كفرمندا جاء فيه ما يلي: "في جلسة خاصة، أقر مجلس كفرمندا المحلي ميزانية المجلس للعام 2018، حيث بلغت ميزانية المجلس لهذا العام نحو 124 مليون شيكل، فيما بلغت ميزانية 2017 نحو 112 مليون".



خلال جلسة إقرار الميزانية- الصور من المجلس المحلي



وأضاف البيان: "وقد حضر جلسة اقرار الميزانية رئيس المجلس المحلي المهندس طه زيدان، سكرتير عام المجلس السيد علي خضر زيدان، محاسب المجلس السيد عدنان حلومة، مدقق الحسابات في المجلس السيد نائل زعبي، المستشار القضائي للمجلس المحامي تميم عبد الحليم، وقد صوّت كل من أعضاء المجلس المحلي السادة مع: محمد عزام، محمد مراد، جمال طه، عمر قدح، حنان بشناق، احمد زيادنة، مازن زيدان وصبري عالم. ضد: محمد ابو الهيجا، كارم عبد الحليم وأيمن نصار. امتنع: محمد حاج".



واختتم البيان: "الف مبروك لكفرمندا اقرار ميزانية العام 2018 بزيادة 12 مليون عن العام السابق. جدير بالذكر أن 51% من الميزانية خصصت للتربية والتعليم" إلى هنا نصّ البيان.