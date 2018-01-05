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أخبار عربية وعالمية الفرحة بالثلوج تغمر قلوب الأمريكان في نيويورك

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الفرحة بالثلوج تغمر قلوب الأمريكان في نيويورك
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الفرحة بالثلوج تغمر قلوب الأمريكان في نيويورك

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-06 07:37:57 A A

اجتاحت عاصفة شتوية من نوع نادر جنوب شرق الولايات المتحدة حيث تحوّل كل شيء إلى أبيض، بسبب الثلوج التي غطّت كافة المناطق والشوارع والتي أعاقت حركة السير هناك، ولكن هذا الامر لم يعق المواطنين من إبداء فرحتهم بالثلوج.


على جسر بروكلين

حيث خرج المواطنون في نيويورك للاستمتاع بالاجواء الباردة وللعب بالثلوج، وبالذات على جسر بروكلين الذي امتلأ بالثلج الأبيض الجميل. تابعوا الصور..

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