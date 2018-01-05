إنجازات ناصيف زيتون في عام 2017

عام 2017 كان حافلاً بالنسبة لنجم الملايين ناصيف زيتون، فمسيرته الفنيّة كانت وما تزال تشعّ بالنجاحات المتتالية على جميع الأصعدة وبالأخصّ الرقميّة والحفلات الناجحة.



ناصيف زيتون

فعلى الصعيد الرقمي، أصبح ناصيف زيتون الفنان الأكثر إستماعاً على أنغامي والأوّل والوحيد الذي حصد أكثر من عشرة ملايين إستماع على أنغامي على تسعة من رصيد أغانيه نذكر منها: قدا وقدود، نامي ع صدري، بربّك، ما ودّعتك، على أيّ أساس، مجبور... والجدير بذكره أنّ "مجبور" شارة مسلسل الهيبة، حازت على جوائز عدّة كأفضل أغنية للعام.

أمّا على موقع يوتيوب، فقد تخطّت قناة ناصيف زيتون الرسميّة المليون مشترك وهو الفنان الوحيد لبنانيّاً الذي حقّق هكذا إنجاز. إضافةً إلى ذلك، تجاوزت قناته الرسميّة النصف مليار مشاهدة على مجموع أعماله الفنيّة.

وأيضاً شهدت سنة 2017 على إطلاق التطبيق الخاص لناصيف الذي حمل إسمه، وهو متوفّر على كلّ من متاجر التطبيقات Android و iOS. هذا التطبيق يتيح للمشتركين اكتشاف المحتوى الحصري والغير معلن عنه سابقاً من صور وفيديوهات تخبر عن حياة ناصيف اليوميّة والإستماع إلى أغاني بصوت الفنان، وكاراوكي يتيح للمشترك الغناء مع ناصيف. كما يتضمّن التطبيق حائط خاص يتواصل فيه ناصيف مباشرةً مع كلّ محبّيه... عدى عن الأخبار الحصريّة وتقنيّة المحادثة المتطوّرة.

أمّا على صعيد الحفلات، فقد أحيا ناصيف العديد منها وفي مختلف القارّات نذكر منها جولته في الولايات المتّحدة وكندا، Stars On Board في أوستراليا وحفلات أخرى في الدول العربيّة كان من أجملها مهرجان قرطاج الدولي في تونس الذي اعتبر نقلة نوعيّة بتاريخ ناصيف زيتون الفنّي، فبيعت جميع التذاكر بحفل تاريخي حضره أكثر من ثلاثة عشر ألف شخصاً. إلى حفل البيال وال Platea في لبنان وحفلات رأس السنة في دبي وأبو ظبي وقد تجاوز مجموع البطاقات المباعة منذ إنطلاقة ناصيف حتّى اليوم الربع مليون بطاقة.

وبالنسبة لحفلات رأس السنة، فقد أحيا ناصيف حفلات ناجحة بين لبنان، دبي وأبو ظبي بيعت بطاقاتها بالكامل: أوّلاً في لبنان بتاريخ 29 ديسمبر حيث بيعت جميع تذاكر مسرح البلاتيا، فافتتحها هشام حدّاد وختمها ناصيف، وبحضور أيضاً أهل الصحافة، وصف الحفل على تويتر بالحفل الضخم وبالدمار الشامل. وقيل أيضاً: "بعد في الواحد يوصف روعة هالحفل بنهاية عام 2017 لإثنين من أنجح الناس إعلاميا وفنّياً لا بل الرقم واحد كلٍّ في مجاله "ناصيف زيتون" علمهم النجاح والنجومية و"هشام حداد" علمهم الطموح والوصول إلى القمة".

ثانياً بتاريخ 31 ديسمبر على مسرح فستيفال أرينا إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي، وثالثاً في فندق الفيرمونت باب البحر، حيث حضرهما الآلاف من المحبّين.

توّج هذا النجاح باختيار شركة هايل بوب العالميّة ناصيف زيتون كوجه إعلاني لتطبيق لوكال الجديد والخاص بالجالية العربية في أوروبا، فأحيا ناصيف حفل إطلاق هذا التطبيق في أهمّ قاعة في السويد وهي قاعة "بيرنز" الشهيرة التي استقبلت فنانين عالميين ك ريهانا، جينيفر لوبز، ستينغ وغيرهم...

كما وبدأ عام 2018 مع ناصيف بتوقيع عقد جديد مع شركة Huawei للهواتف الذكيّة لحملة ترويجيّة ستشهدها صفحات ناصيف الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي. عام 2018 سيكون أيضاً حافلاً بالنجاحات والمفاجآت التي سيكتشفها الجمهور تباعاً.