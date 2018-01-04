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أخبار شريط الاخبار صلاح المرشح الأبرز لتتويج بلقب أفضل لاعب أفريقي

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صلاح المرشح الأبرز لتتويج بلقب أفضل لاعب أفريقي


نشر: 2018-01-04 18:49:24 A A
يأمل مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح إكمال ثلاثيته من الجوائز السنوية، من خلال تتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي في الحفل المقرر اليوم في العاصمة الغانية أكرا. وسبق لصلاح الذي يقدم أداء مميزا في موسمه الأول مع ليفربول بتسجيله حتى الآن 23 هدفا في جميع المسابقات، أن نال جائزتي هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» لأفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعب عربي في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.
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