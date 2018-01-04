إندلاع حريق في شاحنة محمّلة بالأثاث على مفترق الزرازير

لم يبلغ عن اصابات

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ في الوسط العربي، مساء اليوم الخميس، أنّ:"حريقًا شبّ في شاحنة محمّلة بالأثاث على مفترق الزرازير. حيث وصلت إلى المكان طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة، وعملت على اخماد الحريق. هذا، ولم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق"، بحسب البيان.