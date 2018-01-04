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أخبار عربية وعالمية عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة: الأسوأ منذ 3 عقود! صور

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عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة
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عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة: الأسوأ منذ 3 عقود! صور

العاصفة الثلجية الحالية هي الأسوأ في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود

العاصفة التي تكونت في خليج المكسيك قبل يومين ضربت فلوريدا في حدث نادر، وتتوجه شمالا حيث يتوقع أن تحدث أضرارا كبيرة في المنطقة من نورث وساوث كارولينا إلى مين

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-04 18:43:22 A A

تسببت العاصفة الثلجية وموجة البرد القطبية التي تضرب أجزاء واسعة من الولايات المتحدة منذ يومين بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمحلات التجارية. ومن بين المطارات المتأثرة لوغان في بوسطن، وجي اف كي في نيويورك. 


العاصفة الثلجية في نيويورك

العاصفة التي تكونت في خليج المكسيك قبل يومين ضربت فلوريدا في حدث نادر، وتتوجه شمالا حيث يتوقع أن تحدث أضرارا كبيرة في المنطقة من نورث وساوث كارولينا إلى مين.

وتواصل وكالة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين وسط تخوفات من أن تتسبب العاصفة والرياح القوية المصاحبة لها في تساقط كميات كبيرة من الثلوج والأشجار وحدوث فيضانات، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي خاصة في الولايات المتواجدة بالساحل الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة.

وبالفعل، أعلن عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 40 ألف شخص في ولايتي فيرجينيا ونورث كارولينا. ويتوقع سكان ولاية فيرجينيا إغلاق المدارس لعدة أيام جراء البرد والثلوج التي بدأت تتساقط في بعض المناطق منذ الأربعاء. وبحسب آخر الإحصاءات، تسبب الانخفاض غير المسبوق في درجات الحرارة الذي تشهده الولايات المتحدة منذ أيام، في وفاة 17 شخصا على الأقل.

وحث مسؤولون حكوميون السكان على الاستعداد لمشاكل محتملة والبقاء في منازلهم حتى تتم إزالة الثلوج التي يتوقع أن يبلغ ارتفاعها 12 بوصة في بعض المناطق. العاصفة الثلجية الحالية هي الأسوأ في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود. 

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