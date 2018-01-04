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أخبار محليات الطيبة: مصرع اسلام مصاروة (19 عامًا) جرّاء حادث عمل في المنطقة الصناعية

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المثلث الجنوبي الطيبة: مصرع اسلام مصاروة جرّاء حادث عمل
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الطيبة: مصرع اسلام مصاروة (19 عامًا) جرّاء حادث عمل في المنطقة الصناعية

الضحية علق داخل ماكنة مما أسفر عن إصابته، حيث نُقل الى المستشفى بواسطة طاقم اسعاف مركز التميم الطبي

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-04 18:05:16 A A

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ الشاب اسلام مصاروة (19 عامًا) من مدينة الطيبة قد لقي مصرعه، مساء اليوم الخميس، في حادث عمل مؤسف وقع في المنطقة الصناعية.


المرحوم الشاب اسلام مصاروة

وبحسب المعلومات فإنّ الضحية علق داخل ماكنة مما أسفر عن إصابته، حيث نُقل الى المستشفى بواسطة طاقم اسعاف مركز التميم الطبي وهناك اقر الطاقم الطبي وفاته. وتواجد في موقع الحادث المضمد منهل بلعوم والبرامديك جواد ناشف والبرامديك مروان مصاروة. 


صورة من مكان الحادث

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