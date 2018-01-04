تعرفوا على مدينة جراند باي في موريشيوس

تعتبر مدينة جراند باي من المدن الرائعة في جزيرة موريشيوس، حيث أنها تتميز باحتوائها على الأشجار والمسطحات الخضراء الكثيرة إلى جانب شاطئ البحر ما يجعلها وجهة طبيعية مميزة، إلى جانب العديد من عوامل الجذب السياحي المميزة مثل المحال التجارية والمطاعم المميزة وغيرها الكثير.





جراند باي



فما هي الأنشطة التي يمكن ممارستها في هذه المدينة الجميلة؟

أولا: الاستجمام على الشواطئ والاستمتاع بالمياه الصافية والجميلة

ثانيًا: القيام بممارسة الألعاب أو النشاطات المائية مثل الابحار أو الركمجة أو الصيد.

ثالثًا: تتوفر رحلات الغوص والجولات تحت الماء.