تعرفوا على متحف تاريخ برشلونة

يتواجد المتحف في منطقة سياحية في مدينة برشلونة في إقليم كتالونيا، حيث يعرض هذا المتحف تاريخ مدينة برشلونة من العصور الرومانية حتى وقتنا الحاضر، ويقع ضمن قصر على الطراز القوطي مؤلف من 3 طوابق في منطقة باري القوطية بالقرب من كنيسة لاسو.



المتحف الوطني في برشلونة



كما ويضم المتحف آثارا وحفريات تعود للمستوطنات الرومانية التي سكنت المنطقة كما أنه يعرض تاريخ كتالونيا وتاريخ ظهور مدينة برشلونة التاريخية ومراحل نشأتها، ويعتبر المتحف من أهم معالم السياحة في برشلونة والذي يرتاده مئات الآلاف من السياح بشكل سنوي.

