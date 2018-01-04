مجلس كفرقرع يعلن تشغيل غرفة طوارىء نظرا لأحوال الطقس

المجلس يعلن عن افتتاح غرفة طوارئ وتشغيل خطوط هواتف للابلاغ عن كل حالات الطوارئ التي تستوجب العلاج الفوري وتقديم المساعدة في حالة حدوث اي طارئ

أصدر مجلس محلي كفرقرع، صباح اليوم الخميس، بيانا لسكان القرية يعلمهم ويناشدهم بأخذ "الحيطة والحذر وتوخي جميع معايير وانظمة الامان والوقاية نظرا لاحوال الطقس وبدأ العاصفة المتوقعة اليوم الخميس وحتى نهاية الاسبوع معلنا عن تشغيل غرفة للطوارىء لتقديم المساعدة لسكان القرية وعلاج أية حالة قد تحدث خلال فترة العاصفة".

وجاء في بيان المجلس المحلي: "نظرا لاحوال الطقس المتوقعة والتي اعلنت عنها دائرة الارصاد الجوية واحتمال حدوث منخفض جوي مصحوب بهطول امطار غزيرة مما قد يؤدي الى حالة طوارئ، يعلن المجلس عن افتتاح غرفة طوارئ وتشغيل خطوط هواتف للابلاغ عن كل حالات الطوارئ التي تستوجب العلاج الفوري وتقديم المساعدة في حالة حدوث اي طارئ، وعلى كل مواطن ان يتصل بالمجلس المحلي في حال وقوع اي حالة من حالات الطوارىء لا سمح الله " بحسب البيان.