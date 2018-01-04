إيران تشتكي ترامب للأمم المتحدة وتتهمه بالتحريض وواشنطن تدرس فرض عقوبات عليها
ترامب وعد في تغريدة، الأربعاء، الشعب الإيراني بتوفير الدعم له: "عندما يحين الوقت" من دون توضيح ما يعنيه بذلك
المندوب الإيراني في الأمم المتحدة اتهم الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعا إلى إدانة تصريحات واشنطن
قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن البيت الابيض يعتزم فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في "قمع" التظاهرات الاحتجاجية في إيران
وجّهت إيران إتهامات للولايات المتحدة الامريكية بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه للاحتجاجات ضد الحكومة. حيث وجّه المندوب الإيراني في الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال فبها إنّ "الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس الأميركي زادت خلال الأيام الأخيرة من تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية لإيران بذريعة تقديم دعم لتظاهرات متفرقة".
مظاهرة مؤيدة للنظام الإيراني في إيران
واتهم خوشرو الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعا إلى إدانة تصريحات واشنطن. وقال السفير الإيراني إن "الرئيس ونائب الرئيس (الأميركيين) بتغريداتهما السخيفة، حرضا الإيرانيين على القيام بأعمال مخلة بالنظام".
وأضاف أن "وزارة الخارجية الأميركية ذهبت بعيداً بإقرارها بأن الحكومة الأميركية تريد تشجيع المحتجين في إيران على تغيير حكومتهم، معترفة بأن الولايات المتحدة تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية لإيران عبر (موقعي) فيسبوك وتويتر". وتابعت الرسالة أن "الإدارة الأميركية الحالية تتخطى كل الحدود بانتهاكها قواعد القانون الدولي ومبادئه التي ترعى السلوك المتحضّر في العلاقات الدولية".
وتابع المندوب الإيراني في رسالته أن ما يشهده العديد من مدن إيران منذ حوالي أسبوع من احتجاجات شعبية تخلل بعضها أعمال عنف دموية إنما هو تحركات محدودة تديرها من الخارج أطراف "معادية للثورة"، مشدداً على أن "حق التظاهر ينص عليه ويكفله الدستور الإيراني".
وكان ترامب وعد في تغريدة، الأربعاء، الشعب الإيراني بتوفير الدعم له: "عندما يحين الوقت" من دون توضيح ما يعنيه بذلك. وكتب في تغريدة صباحية: "كل الاحترام للإيرانيين في الوقت الذي يحاولون فيه استعادة زمام الحكم الفاسد. ستحصلون على دعم كبير من الولايات المتحدة عندما يحين الوقت".
واشنطن تدرس فرض عقوبات على إيران بسبب
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن البيت الابيض يعتزم فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في "قمع" التظاهرات الاحتجاجية في إيران التي كانت اندلعت الخميس الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "ننظر في كل الاحتمالات" بشأن منظمات وأفراد يمكن استهدافهم بمثل هذه الإجراءات العقابية بداعي انتهاك حقوق الإنسان وعمليات رقابة أو إعاقة لحرية التجمع. وأضاف أن ذلك "يتطلب معلومات، وهناك الكثير من المعلومات، لذا نعتزم البدء في تجميعها وسنرى ما يمكننا القيام به".
صور من الاحتجاجات والمظاهرات في طهران