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إيران تشتكي ترامب للأمم المتحدة وتتهمه بالتحريض وواشنطن تدرس فرض عقوبات عليها

ترامب وعد في تغريدة، الأربعاء، الشعب الإيراني بتوفير الدعم له: "عندما يحين الوقت" من دون توضيح ما يعنيه بذلك

المندوب الإيراني في الأمم المتحدة اتهم الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعا إلى إدانة تصريحات واشنطن

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن البيت الابيض يعتزم فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في "قمع" التظاهرات الاحتجاجية في إيران

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2018-01-05 07:29:03 A نشر: 2018-01-05 07:29:03 A