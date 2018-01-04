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صحة

ابتكار جديد قد يعالج الصلع نهائيًا!
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ابتكار جديد قد يعالج الصلع نهائيًا!

مل العلماء في أن تشكل هذه الطريقة بداية حقيقية لإيجاد علاج دائم للصلع

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-01-06 13:43:58 A A

نجح علماء في تطوير ابتكار جديد قد يشكّل علاجا فعالا للصلع، والابتكار هو عبارة عن "جلد" ينمو فيه الشعر، بحيث أنّه باستخدام خلايا جذعية من الفئران، نجح الأطباء في تخليق "رقع" جلد له طبقتان علوية وسفلية، قادرة على إنبات بصيلات شعر كتلك الموجودة على جسم الفئران.


صورة توضيحية

وأوضح العلماء في كلية الطب بجامعة إنديانا الأميركية أن بصيلات الشعر الموجودة على هذا النوع من الجلد، تعد الأقرب إلى شكل الشعر الطبيعي لدى البشر، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل". ويأمل العلماء في أن تشكل هذه الطريقة بداية حقيقية لإيجاد علاج دائم للصلع.

يذكر أنه رغم استخدام الخلايا الجذعية من قبل لإيجاد علاج للصلع، فإن المحاولات السابقة باءت بالفشل لأن الجلد يتكون من نحو 20 نوع من الخلايا، فيما ضمت "خلايا الجلد" السابقة التي أنتجها العلماء 5 أو 6 أنواع، وهي غير كافية لإنماء الشعر. 

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