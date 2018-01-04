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أخبار محليات استعدوا للمنخفض الجوي: فيضانات وسيول وأمطار غزيرة مصحوبة برياح باردة

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استعدوا للمنخفض الجوي: سيول وأمطار غزيرة
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استعدوا للمنخفض الجوي: فيضانات وسيول وأمطار غزيرة مصحوبة برياح باردة

الراصد الجوي:

العاصفة ستكون شديدة البرودة المحمّلة بأمطار غزيرة مع احتمال تشكّل الضباب بالإضافة إلى الفيضانات والسيول التي قد تسبب ضررا حقيقيا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-04 18:05:16 A A

مع اقتراب المنخفض الجوي إلى البلاد، بدأت أحوال الطقس تتقلّب بشكل ملحوظ بداية من درجات الحرارة المنخفضة والرياح الباردة الشديدة والأمطار الغزيرة المتقطّعة التي ستواصل الاشتداد ليلا مع العواصف الرعدية والبرق التي ستستمر حتّى يوم غد الجمعة وبداية السبت مع احتمال تساقط البَرَد على المناطق الشمالية في البلاد. 

حيث أفاد الراصد الجوي بأنّ: "العاصفة ستكون شديدة البرودة المحمّلة بأمطار غزيرة مع احتمال تشكّل الضباب بالإضافة إلى الفيضانات والسيول التي قد تسبب ضررا حقيقيا، لذلك على المواطنين الحذر من المنخفض القادم لأنّه سيكون الابرد لهذا الشتاء ومن المتوقع ان يستمر حتى فجر يوم السبت".

هذا ومن جانبها ناشدت الشرطة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر جرّاء هذا المنخفض القادم الذي سيجتاح البلاد في الـ24 ساعة القادمة، كما وناشدت جمهور السائقين من الانتباه على الطرقات التي قد تؤدّي إلى انزلاق السيارات بسبب المياه على الطرق، كما وتناشدهم بفحص سياراتهم قبل قيادتها والالتزام بتعليمات الشرطة كاملة، كما وتمنع الشرطة التوقف على جانبي الطريق إلا في الحالات الحرجة مثل تعطل السيارة وغيرها، هذا وتنصح الشرطة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى" بحسب بيان الشرطة.

ومن جانب آخر، أفاد الموقع الرسمي الالكتروني لجبل الشيخ بأنّ: "الموقع مغلق أمام الزوار اليوم الخميس 04.01.2018 وغدا الجمعة 05.01.2018، بسبب تساقط الثلوج بكثافة ومن المتوقع ان يفتح امام الزوار في بداية الأسبوع المقبل إذا تحسّن الطقس" بحسب الموقع.

 

 

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