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جامعات / مدارس اخبار المدارس مدير مدرسة ثانوية البطوف عرابة يبارك نجاحها

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سخنين والمنطقة مدير مدرسة ثانوية البطوف عرابة يبارك نجاحها
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مدير مدرسة ثانوية البطوف عرابة يبارك نجاحها

مدير المدرسة سمير نصار:

ابارك لاسرة البطوف بجميع طواقمها، انتم تستحقون كل الشكر والثناء، ومبروك لعرابة كل عرابة

شكر وتقدير وعرفان لمعلمي الرياضيات، انتم تحصدون ما زرعتم بوركتم وبارك الله بكم وادام الله عطاءكم

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-04 12:24:43 A A

تلقت مدرسة البطوف الثانوية عرابة ومديرها سمير نصار شهادة التفوق والتميز في الرياضيات خمس وحدات بالنتيجة 95.72 لتصبح في الطليعة في جميع المجالات التربوية والتعليمية وذلك حصيلة العمل المهني السليم والتفاني بالعمل من اجل رفع مستوى التعليم في المدرسة خاصة وعرابة عامة.


سمير نصار - مدير مدرسة البطوف الثانوية عرابة

وقال مدير المدرسة سمير نصار: "كما وعدناكم كل فترة وجيزة نزف لكم بعضا من انجازاتنا. هكذا نحن ونوعدكم اننا سنبقى على العهد. ابارك لاسرة البطوف بجميع طواقمها، انتم تستحقون كل الشكر والثناء، ومبروك لعرابة كل عرابة. شكر وتقدير وعرفان لمعلمي الرياضيات، انتم تحصدون ما زرعتم بوركتم وبارك الله بكم وادام الله عطاءكم".

 

 

 

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