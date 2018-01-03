اغلاق
اغلاق
أخبار محليات اصابة 4 اشخاص بجراح متفاوتة اثر انقلاب سيارة بين الدالية وعسفيا

أخبار

حيفا والمنطقة اصابة 4 اشخاص بجراح متفاوتة اثر انقلاب سيارة بين الدالية وعسفيا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اصابة 4 اشخاص بجراح متفاوتة اثر انقلاب سيارة بين الدالية وعسفيا

طواقم الاسعاف التابعة لايحود هتسلا عملت على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين، ونقلهم الى المستشفى

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-04 07:25:27 A A

 اصيب مساء الاربعاء، شخص بجراح خطيرة، و3 اخرين بجراح متوسطة وطفيفة، في حادث طرق بين دالية الكرمل وعسفيا، حيث انقلبت سيارة خصوصية. طواقم الاسعاف التابعة لايحود هتسلا عملت على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين، ونقلهم الى المستشفى.

קרדיט איחוד הצלה כרמל ואשר

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 سلطة المياه تحذّر: نمر بأسوأ فترة منذ سنوات | [6500 قراءة]
2 بلدية الناصرة: لا توجد خاوة في المدينة | [5200 قراءة]
3 مجلس طرعان المحلي يوزع 600 منحة دراسية! | [3900 قراءة]
4 مصادر فلسطينية: استشهاد الفتى مصعب التميمي | [2600 قراءة]
5 أزمة إيران/عبد الرحمن الراشد | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قصة القنفذ الذي لم يعرف النوم! | [0 مشاركة]
2 قصتنا للحلوين: الست فرفورة | [0 مشاركة]
3 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
4 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
5 تمديد حظر نشر بقتل بلال عمّاش من جسر الزرقاء | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab