اصابة 4 اشخاص بجراح متفاوتة اثر انقلاب سيارة بين الدالية وعسفيا

طواقم الاسعاف التابعة لايحود هتسلا عملت على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين، ونقلهم الى المستشفى

اصيب مساء الاربعاء، شخص بجراح خطيرة، و3 اخرين بجراح متوسطة وطفيفة، في حادث طرق بين دالية الكرمل وعسفيا، حيث انقلبت سيارة خصوصية. طواقم الاسعاف التابعة لايحود هتسلا عملت على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين، ونقلهم الى المستشفى.



קרדיט איחוד הצלה כרמל ואשר