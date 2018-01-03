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حزورة سريعة للأولاد الأذكياء
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-01-05 14:10:46
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ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه ؟
صورة توضيحية
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