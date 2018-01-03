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أخبار عربية وعالمية الرئاسة الفلسطينية ردًا على تهديدات ترامب: القدس ومقدساتها ليست للبيع

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الرئاسة الفلسطينية: القدس ومقدساتها ليست للبيع
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الرئاسة الفلسطينية ردًا على تهديدات ترامب: القدس ومقدساتها ليست للبيع

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة:

إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط، فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلا فإن الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-04 07:23:14 A A

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "مدينة القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة". وجاء ذلك رداً على تصريحات الولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت فيها بأنها ستتخذ قرارا بوقف تمويل برامج دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل.


الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وقال أبو ردينة إن "السلام الحقيقي والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنه "إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط، فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلا فإن الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية". 


الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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