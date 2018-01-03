اعتقال مشتبه من طوبا الزنغرية باقتحام وسرقة منزل في روش بينا

الشرطة:

تمّت إحالة المشتبه للتحقيقات، ومن المقرر تحويله للمحكمة في كريات شمونه، غدًا الخميس، للنظر في تمديد اعتقاله

أفاد الناطق بلسان شرطة حرس الحدود، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"تمّ، اليوم الأربعاء، اعتقال مشتبه في العشرينات من العمر من سكّان طوبا الزنغرية، باقتحام منزل في روش بينا وسرقة ممتلكات منه، بالإضافة إلى شبهات بمحاولة اقتحامه منزلين آخرين في البلدة"، كما ورد في بيان الشرطة.



تصوير: شرطة إسرائيل

واوضحت الشرطة في بيانها أنّه:"كان قد تمّ استلام بلاغ في الشرطة، اليوم، حول مشتبه يحاول اقتحام منزل في روش بينا، وعليه هرعت قوات الشرطة وحرس الحدود إلى المكان، وعندها باشر المشتبه بالهرب، وبعد مدة قصير تمكّنت القوات من القاء القبض عليه، حيث عُثر بحوزته على حقيبة يد فيها حاسوب نقّال، نظارتين، ومصابيح يدوية يشتبه بأنّها مسروقة. إضافة إلى العثور على معدات اقتحام وملابس في الحقيبة. هذا، وتمّت إحالة المشتبه للتحقيقات، ومن المقرر تحويله للمحكمة في كريات شمونه، غدًا الخميس، للنظر في تمديد اعتقاله"، بحسب الشرطة.