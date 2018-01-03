تلخيص سنوي لسوق الهواتف الخلويّة: شركة HOTmobile هي الفائزة الأكبر في الانتقالات الخلويّة بـ 2017



نجحت الشّركة، في هذا العام أيضًا، بنقل أكثر من 50 ألف مشترك من شركات أخرى؛ وبهذا تلخّص إنجاز ثلاث سنوات متواصلة، كانت فيها رائدة بسوق الهواتف الخلويّة

في عام 2017 أيضًا، وللسنة الثالثة على التوالي، تتقدّم شركة HOTmobile بشكل كبير بالانتقالات الخلويّة. ففي 2017 استطاعت أن تنقل إليها 53 ألف مشترك خلال العام – هذا ما يستدلّ من البيانات السنويّة. فقد أطلقت HOTmobile هذا العام عددًا من الحملات، التي شملت بالأساس، رزم تصفّح واسعة النطاق بأحجام كبيرة، وبهذا نجحت بتقديم حلول لتصفّح الإنترنت من أي مكان وبأحجام واسعة النطاق مقارنةً بسنوات ماضية.





خلال عام 2017 أعلنت الشركة عن نشر شبكة 4G+، المرتكزة على الشبكة المشتركة بينها وبين شركة "پارتنر". وقد تجاوزت شركة HOTmobile، المليون ونصف المليون مشترك، وأصبحت الشركة الخلويّة الرائدة في السوق، وذلك بعد أن سوّقت خلال السّنة الأخيرة برامج مريحة "بدون تحديد" بأحجام تصفّح متغيّرة، بأسعار تنافسيّة للغاية، والتي لاقت رواجًا بين الزبائن. تروّج HOTmobile اليوم برنامج مطّور "بدون تحديد" والذي يشمل تصفّح بحجم 30 جيچا بسعر خاص جدًا، وفقط بـ 39 شيكلًا بالشهر لمدّة سنة.

أتريدون التمتّع أنتم أيضًا من البرامج الخلويّة المميّزة بلا منافسة؟ انضمّوا إلى HOTmobile واحصلوا على برنامج "30 جيچا بدون تحديد" بـ 39 شيكلًا بالشهر لمدّة سنة! البرنامج يشمل مكالمات ورسائل "بدون تحديد" و30GB ، والذي يمنحكم تصفّحًا سهلًا وسريعًا على مدار شهر بأكمله.

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ع.ع.