الكنيست تصادق على اقتراح قانون حكم الإعدام على منفّذي العمليات بالقراءة التمهيدية

يقود مقترح القانون الجديد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان

تمّت المصادقة بالقراءة التمهيدية على اقتراح القانون بأغلبية 52 صوتًا، مقابل 49 رفضوا الاقتراح.

صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام بحق منفّذي العمليات في إسرائيل، بأغلبية 52 صوتًا، مقابل 49 رفضوا الاقتراح. ومن المقرر أن تتم مناقشة اقتراح القانون في لجنة القانون والتشريع بالكنيست، من أجل التحضير للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة بشكل نهائي.

يذكر أنّه يقود مقترح القانون الجديد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي قد وافقوا، الأحد، على مقترح ليبرمان بدعم مشروع القانون، التزاما منهم بالاتفاقية الائتلافية مع حزبه.

ويذكر أنّ قانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية يتيح لها اليوم إصدار حكم بالإعدام على كل من تتم إدانته بالقتل خلال تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، شريطة أن يوافق القضاة على الحكم بالإجماع. أما مقترح القانون الذي يسعى ليبرمان إلى إقراره، فيتيح للقضاة في المحاكم العسكرية إصدار حكم بالإعدام حتى بواسطة أغلبية عادية. وسيمكن بند إضافي في مقترح القانون المحاكم المدنية، أيضا، من اتخاذ قرار بإعدام منفذي العمليات، لكن اتفاقية الائتلاف الحكومي لا تلزم مركباته بالمصادقة عليه، مثلما هو الحال بشأن المحاكم العسكرية.