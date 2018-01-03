اغلاق
اغلاق
أخبار اخبار الكنيست الكنيست تصادق على اقتراح قانون حكم الإعدام على منفّذي العمليات بالقراءة التمهيدية

أخبار

المصادقة على اقتراح قانون حكم الإعدام لمنفذي العمليات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الكنيست تصادق على اقتراح قانون حكم الإعدام على منفّذي العمليات بالقراءة التمهيدية

 يقود مقترح القانون الجديد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان

تمّت المصادقة بالقراءة التمهيدية على اقتراح القانون بأغلبية 52 صوتًا، مقابل 49 رفضوا الاقتراح.

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-03 19:13:55 A A

صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام بحق منفّذي العمليات في إسرائيل، بأغلبية 52 صوتًا، مقابل 49 رفضوا الاقتراح. ومن المقرر أن تتم مناقشة اقتراح القانون في لجنة القانون والتشريع بالكنيست، من أجل التحضير للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة بشكل نهائي.

يذكر أنّه يقود مقترح القانون الجديد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان. وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي قد وافقوا، الأحد، على مقترح ليبرمان بدعم مشروع القانون، التزاما منهم بالاتفاقية الائتلافية مع حزبه.

ويذكر أنّ قانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية يتيح لها اليوم إصدار حكم بالإعدام على كل من تتم إدانته بالقتل خلال تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، شريطة أن يوافق القضاة على الحكم بالإجماع. أما مقترح القانون الذي يسعى ليبرمان إلى إقراره، فيتيح للقضاة في المحاكم العسكرية إصدار حكم بالإعدام حتى بواسطة أغلبية عادية. وسيمكن بند إضافي في مقترح القانون المحاكم المدنية، أيضا، من اتخاذ قرار بإعدام منفذي العمليات، لكن اتفاقية الائتلاف الحكومي لا تلزم مركباته بالمصادقة عليه، مثلما هو الحال بشأن المحاكم العسكرية.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 سلطة المياه تحذّر: نمر بأسوأ فترة منذ سنوات | [5200 قراءة]
2 بلدية الناصرة: لا توجد خاوة في المدينة | [3900 قراءة]
3 مصادر فلسطينية: استشهاد الفتى مصعب التميمي | [2600 قراءة]
4 هنية يدعو إلى إستراتيجية مواجهة شاملة لإسقاط القرارات | [2600 قراءة]
5 إيران: الأحرى بترامب ان يهتم بالقتل اليومي | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قصة القنفذ الذي لم يعرف النوم! | [0 مشاركة]
2 قصتنا للحلوين: الست فرفورة | [0 مشاركة]
3 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
4 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
5 تمديد حظر نشر بقتل بلال عمّاش من جسر الزرقاء | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab