مظاهرات إيران في يومها السابع: مطالب بإسقاط ولاية الفقيه وواشنطن تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة
ركز المتظاهرون على ضرورة إسقاط القيادة الدينية ونظام ولاية الفقيه بما في ذلك المرشد علي خامنئي
تم اعتقال أكثر من ألف شخص في مختلف محافظات إيران خلال الأيام الماضية من المظاهرات الاحتجاجية التي امتدت حاليا في أكثر من 70 مدينة إيرانية.
قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري:
أمريكا وإسرائيل والسعودية أعطت الأوامر لداعش لتدخل الأراضي الإيرانية حتى أن بعضهم دخل إيران كي يقوم بأعمال تخريبية وتفجيرية
عدد المتظاهرين كان قليلا، ولم يتجاوز في كل إيران وفي ذروة الاحتجاجات 15 ألف متظاهر
مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي:
يجب على الأمم المتحدة الإعراب عن موقفها، وسنطلب، خلال أيام قريبة، عقد جلسات طارئة هنا، في نيويورك، وللمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف
تستمر المظاهرات والاحتجاجات التي عمت مختلف المدن الإيرانية، لتدخل يومها السابع، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سقف المطالب، وتزايدت حصيلة القتلى الذين بلغ عددهم 22 قتيلاً بحسب أرقام رسمية. بينما تقول مصادر في المعارضة الإيرانية إن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير. وحول المطالب، ركز المتظاهرون على ضرورة إسقاط القيادة الدينية ونظام ولاية الفقيه بما في ذلك المرشد علي خامنئي.
مظاهرة مؤيدة للاحتجاجات الإيرانية في روما
وشهد ليل الثلاثاء - الأربعاء مظاهرات ليلية أدت الى اشتباكات مع الشرطة وقوات الأمن في بعض المدن. وفي طهران، تم نشر وحدات الشرطة الخاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات الليلة الماضية وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية أن هناك العديد من السيارات ترش المياه على المحتجين بين ساحة انقلاب ( الثورة) وشارع ولي عصر. وفي مناطق أخرى من طهران، أظهرت الفيديوهات المحتجين المشتبكين مع قوات الأمن وهم يهتفون بالمطالبة بالاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة.
هذا، وأشارت وكالات الأنباء الحكومية في إيران ومواقع التواصل الاجتماعي إلى استمرار الاحتجاجات في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان علي نفس وتيرة الليالي الماضية، لكن وتيرة الأحداث اشتدت في المدن الصغيرة. وفي مدينة الأهواز العربية، جنوب غرب إيران، تظاهر المئات وهتفوا برحيل المرشد الإيراني علي خامنئي، بقولهم "اسمح لنا يا سيد علي.. حان وقت رحيلك".
ألف معتقل
وقال مسؤولون إيرانيون إنه تم اعتقال أكثر من ألف شخص في مختلف محافظات إيران خلال الأيام الماضية من المظاهرات الاحتجاجية التي امتدت حاليا في أكثر من 70 مدينة إيرانية. وكان هناك 40 معتقلا في اردبيل و 20 في الفلاحية جنوب الأهواز و90 في تبريز و138 في مشهد. وقد أكدت وزارة الداخلية مقتل 21 شخصا. وكان حسين ذوالفقاري نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية قد أعلن الاثنين أن أكثر من 90% من المعتقلين هم من شبان وناشئين ومعدل أعمارهم أقل من 25 عاما.
مظاهرة مؤيدة للنظام الإيراني في إيران اليوم
الحرس الثوري الإيراني: فتنة 2017 هُزمت
هذا، وأعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، هزيمة خطة فتنة 2017، في إشارة إلى الاحتجاجات. وقال جعفري، إن "الأعداء لا يمكنهم تهديد إيران عسكريا، لذلك يعملون على تهديدها من الناحية الثقافية والاقتصادية والعسكرية". وأكّد أنّ:"أمريكا وإسرائيل والسعودية أعطت الأوامر لداعش لتدخل الأراضي الإيرانية حتى أن بعضهم دخل إيران كي يقوم بأعمال تخريبية وتفجيرية".
وأضاف الجعفري أن "استعداد إيران الأمني هزم الأعداء مرة أخرى لأننا لو كنا نعيش ظروف مصر و تونس وليبيا لكانت الخسائر لا تعوض"، مشيرا إلى أن "الحرس الثوري تدخل لفض الاحتجاجات في محافظات أصفهان و لورستان و همدان". وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "عدد المتظاهرين كان قليلا، ولم يتجاوز في كل إيران وفي ذروة الاحتجاجات 15 ألف متظاهر". وقال جعفري إن "الكثير من مثيري الشغب تدربوا على أيدي منظمة خلق الارهابية حيث تم اعتقالهم وسنتعامل معهم بحزم"، على حدّ تعبيره.
واشنطن تدعو لجلسة طارئة في مجلس الأمن
من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطلب خلال أيام قريبة عقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن الدولي والمجلس الأممي لحقوق الإنسان لمناقشة الاحتجاجات الجارية في إيران. وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في مؤتمر صحفي:"يجب على الأمم المتحدة الإعراب عن موقفها، وسنطلب، خلال أيام قريبة، عقد جلسات طارئة هنا، في نيويورك، وللمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف".
وأوضحت هايلي، ردا على سؤال من صحفيين، أنها تقصد بالجلسة الطارئة في نيويورك عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي، الذي يتخذ من هذه المدينة مقرا له، مضيفة: "في أي حال من الأحوال سنعقد اجتماعا حول الأحداث في إيران سنناقش خلاله الاحتجاجات ونضال الإيرانيين من أجل الحرية".
وفي غضون ذلك، أكدت هايلي دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين ضد الحكومة الإيرانية، نافية أي دور للقوى الخارجية في إثارة الاحتجاجات، وقالت في هذا السياق: "إننا نعلم جميعا أن هذه الادعاءات هراء تام". وأضافت المسؤولة الأمريكية: "الاحتجاجات عفوية تماما، وهي تجري تقريبا في كل مدينة إيران"، معتبرة أنها "تمثل صورة دقيقة لنهوض الناس، الذين قمعوا على مدى وقت طويل، لمقاومة ظالميهم".
صور من الاحتجاجات والمظاهرات في طهران