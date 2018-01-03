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مظاهرات إيران في يومها السابع: مطالب بإسقاط ولاية الفقيه وواشنطن تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة

ركز المتظاهرون على ضرورة إسقاط القيادة الدينية ونظام ولاية الفقيه بما في ذلك المرشد علي خامنئي

تم اعتقال أكثر من ألف شخص في مختلف محافظات إيران خلال الأيام الماضية من المظاهرات الاحتجاجية التي امتدت حاليا في أكثر من 70 مدينة إيرانية.

قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري:

أمريكا وإسرائيل والسعودية أعطت الأوامر لداعش لتدخل الأراضي الإيرانية حتى أن بعضهم دخل إيران كي يقوم بأعمال تخريبية وتفجيرية



عدد المتظاهرين كان قليلا، ولم يتجاوز في كل إيران وفي ذروة الاحتجاجات 15 ألف متظاهر

مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي:

يجب على الأمم المتحدة الإعراب عن موقفها، وسنطلب، خلال أيام قريبة، عقد جلسات طارئة هنا، في نيويورك، وللمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف



موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2018-01-04 00:19:47 A نشر: 2018-01-04 00:19:47 A