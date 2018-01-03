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جامعات / مدارس اخبار المدارس شفاعمرو: الشاملة د تكرّم أوائل الطلبة وتحتفل بالأعياد

جامعات / مدارس

شفاعمرو والقضاء شفاعمرو: الشاملة د تكرّم أوائل الطلبة وتحتفل بالأعياد
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شفاعمرو: الشاملة د تكرّم أوائل الطلبة وتحتفل بالأعياد

تمّ توزيع شهادات التقدير والامتياز والتفوق لعشرات طلاب المدرسة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-03 14:19:11 A A

عمّمت المدرسة الشاملة "د" في شفاعمرو بيانًا، جاء فيه:"نظمت المدرسة الشاملة "د" في شفاعمرو احتفالية تكريم أوائل الطلبة وحلول الاعياد المجيدة. حيث تمّ توزيع شهادات التقدير والامتياز والتفوق لعشرات طلاب المدرسة، إضافة توزيع الهدايا القيمة من قبل مربي الصفوف على الطلاب أصحاب أعلى المعدلات وكذلك على الطلاب الذين أبدوا تحسنًا ملحوظًا خلال الفصل الدراسي الاول".


خلال الفعاليات

وزاد البيان:"من جهته، أعرب مدير المدرسة، المربي الاستاذ وليد خطيب، عن سروره ومباركته لهؤلاء الطلاب الذين أجتهدوا كثيرًا لتحقيق هذه الشهادات. كما وشكر مدير المدرسة جميع المربين والمعلمين ولجنة أولياء امور الطلاب التي قدمت الهدايا للمعلمين متمنيا للجميع عطلة سعيدة واعيادًا مباركة"، إلى هنا البيان. 

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